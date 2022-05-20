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Wood Mackenzie: Çelik sektörünün karbon emisyonu 2050 yılına kadar %30 azalacak

Cuma, 20 Mayıs 2022 13:35:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İskoçya merkezli enerji araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie yayımladığı raporda, çelik sektörünün karbon emisyonlarının yeşil hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir, hurda kullanımı ve karbon yakalama, kullanma ile depolama yönteminin benimsenmesiyle 2050 yılına kadar 2021 yılında kaydedilen seviyeye kıyasla %30 düşmesini beklediğini belirtti.

Rapora göre elektrik ark ocağının küresel çelik üretimindeki payı politika değişiklikleri ve artan hurda kullanımıyla yükseliyor. Yüksek fırın üretimi 2050 yılına kadar yıllık %0,5 oranında düşerken, elektrik ark ocağı üretimi aynı dönemde yıllık %2,3 artacak. 2050 yılına kadar elektrik ark ocağının çelik üretimindeki payı geçtiğimiz yıl kaydedilen %30’a kıyasla %48’e yükselerek yüksek fırın kullanımının payıyla neredeyse eşit hale gelecek.

Çelik sektörünün AB’nin önderliğinde 2027 yılında hidrojen kullanımına başlaması bekleniyor. Hidrojen bazlı çelik üretimi 2050 yılına kadar toplam çelik üretiminin %10’unu veya 232 milyon mt’unu oluşturacak. Wood Mackenzie söz konusu tarihe kadar üretilen indirgenmiş demirin %40’ının hidrojen bazlı olacağını tahmin ediyor.

Wood Mackenzie Çin’in 2021 ile 2050 yılları arasında emisyonları yarıya indirerek emisyon azaltımında lider konumda olmasını bekliyor. Emisyon düşüşünün büyük bir kısmı azalması öngörülen çelik üretiminden kaynaklanacak.


Etiketler: Avrupa çelik üretimi 

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