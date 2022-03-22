Volkswagen ve Salzgitter düşük karbonlu çelik tedariki için mutabakat anlaşması imzaladı

Salı, 22 Mart 2022 12:01:45 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group Alman otomobil üreticisi Volkswagen ile düşük karbonlu çelik tedariki için bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Salzgitter 2025 yılının sonundan itibaren hidrojen ve yenilenebilir enerjilere dayalı düşük karbonlu çelik üretimine başlamayı planlıyor, bu da çelik üretiminde karbon salmının 95’ten fazla azaltılmasını sağlayacak.

Volkswagen 2026 yılından itibaren Wolfsburg tesisinde üretilecek olan Trinity1 elektrikli modeli gibi gelecekteki önemli projelerde 2025 yılının sonundan itibaren düşük karbonlu çelik kullanmayı planlıyor. Şirket 2050 yılına kadar da kademeli olarak karbonsuz üretime geçmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl Volkswagen ilk kez Salzgitter’in tedarik ettiği düşük karbonlu çelik örneklerini işledi. Bu yıl da şirket 3.000 mt daha çelik satın almayı planlıyor.