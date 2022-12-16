Volkswagen Arjantin’de kamyon ve otobüs üretecek

Cuma, 16 Aralık 2022 09:35:15 (GMT+3) | Sao Paulo

Alman otomobil devi Volkswagen Arjantin’de yer alan Cordoba tesisinde 2024 yılından itibaren kamyon ve otobüs üretimi için ilave 50 milyon $ yatırım yapacağını duyurdu.

Söz konusu yatırımın 2022-2026 yılları için ayrılan 250 milyon $’a ilave olarak yapılacağı ifade edildi.

Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, ithalatın yerini yerel üretim alacağı için söz konusu projeyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Mevcut ekonomik kriz nedeniyle Arjantin’de dövize erişimde sıkıntılar yaşanıyor.

Volkswagen, Brezilya ve Meksika’da Latin Amerika pazarına yönelik otobüs ve kamyon üretiyor.