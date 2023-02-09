Voestalpine Nisan-Aralık dönemi için olumlu sonuçlar açıkladı

Perşembe, 09 Şubat 2023 17:13:30 (GMT+3) | İstanbul

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine, 2022-23 mali yılının 31 Aralık’ta biten ilk dokuz ayına yönelik sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net karı yıllık %23,9 artışla 864 milyon € olurken, satış gelirleri ise yıllık %29,3 artışla 13,58 milyar € seviyesinde kaydedildi. Şirketin AVFÖK’ü ise yıllık %23,4 artışla 1,88 milyar € seviyesine çıktı.

Voestalpine’dan yapılan açıklamada, ilk dokuz ayda enerji birimi performansının voestalpine’ın ürünlerine olan talebin artmasıyla birlikte güçlü seyrettiği ifade edildi. Söz konusu dönemdeki olumlu sonuçların havacılık ve demir yolu segmentlerinden anlaşılabildiği belirtiliyor. Ancak beyaz eşya ve tüketim mallarının yanı sıra inşaat sektöründe ivmenin yavaşladığı, otomotiv sektörü performansının da tedarik zincirindeki sıkıntılardan etkilendiği gözleniyor.

Voestalpine 2022-23 mali yılı için AVFÖK’ün 2,5 milyar € olmasını bekliyor.

Şirket ayrıca ekonomik araştırmaların mali yılın üçüncü çeyreğinde en dip noktanın görüldüğüne işaret etse de kısa ve orta vadede hem tüketim hem yatırıma ilişkin tahminlerin baskı altında kaldığını belirtiyor. Avrupa’daki belirsizlikler, özellikle de Ukrayna’daki savaş sebebiyle, diğer bölgelere göre ağır basarken, Kuzey Amerika’ya yönelik beklentiler ise şimdilik orta dereceli bir resesyona işaret ediyor.