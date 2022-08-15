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Voestalpine Linz tesisindeki galvanizleme hatlarının ürün portföyünü genişletmek için yatırım yapacak

Pazartesi, 15 Ağustos 2022 11:45:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG, gelecekte artacak yüksek kaliteli yüksek mukavemetli çelik talebini karşılayabilmek amacıyla Linz tesisindeki galvanizleme hatlarını genişletmek için yaklaşık 100 milyon € yatırım yapacağını açıkladı.

Yatırımla birlikte şirket çinko kaplamalı ve kaplamasız soğuk haddelenmiş şerit ürünlerinin üretimini daha da artırabilecek. Ayrıca söz konusu yatırım gelecekte çoğunlukla otomotiv sektöründe kullanılan ve en katı kalite gereksinimlerini karşılaması gereken tüm önemli çelik kalitelerinin üretilmesine olanak sağlayacak.

4 No’lu galvanizleme hattıyla bu ay başlayacak olan yenileme çalışmalarının 2027 yılında tamamlanması bekleniyor.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler Avusturya Avrupa Birliği Üretim Yatırım Voestalpine 

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