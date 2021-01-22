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Voestalpine Donawitz tesisindeki ikinci yüksek fırınını yeniden faaliyete başlattı

Cuma, 22 Ocak 2021 16:06:17 (GMT+3)   |   Brescia
       

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine, “uzun mamul sektöründeki mevcut sipariş seviyesine karşılık” Donawitz tesisindeki ikinci yüksek fırınını yeniden faaliyete başlattığını açıkladı. Geçen yazdan beri onarımda olan yüksek fırın yıllık yaklaşık 750.000 mt pik demir üretim kapasitesine sahip. Söz konusu tesisin toplam kapasitesi ise yıllık yaklaşık 1,5 milyon mt seviyesinde.

Şirket, Linz’de bulunanlar da dahil olmak üzere tüm beş yüksek fırınının da şu anda faaliyet gösterdiğini ve toplamda yaklaşık 5 milyon mt pik demir üretim kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Voestalpine'in metal mühendislik bölümüne bağlı demir yolu sistemleri biriminin performansı “Covid-19’un yol açtığı ekonomik kriz döneminde bile sabit kaldı.” Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Otomobil ile petrol ve doğal gaz endüstrilerinde geçen yıl Covid-19 ile bağlantılı olarak görülen talep düşüklüğünden olumsuz etkilenen tel ve dikişsiz boru segmentleri de kapasite kullanımında hafif iyileşmeler gösteriyor,” ifadelerine yer verildi. Yine de Voestalpine, “Covid-19 salgını ve birçok ülkede karantina önlemlerinin devam etmesi nedeniyle, önümüzdeki aylara yönelik ekonomik beklentiler oldukça belirsiz kalmaya devam ediyor,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Avusturya  Voestalpine  çelik üretimi  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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