Voestalpine 2020-21 mali yılı için kâr bildirdi, 2021-22 mali yılında yüksek AVFÖK bekliyor

Cuma, 11 Haziran 2021 15:29:22 (GMT+3) | İstanbul

Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine AG, 31 Mart’ta sona eren 2020-21 mali yılına ilişkin mali sonuçlarını açıklayarak, bir önceki mali yılda kaydedilen 216,5 milyon € net zarara kıyasla 31,7 milyon € net kâr bildirdi. Şirketin satış gelirleri ise yıllık %11,4 düşüşle 11,26 milyar € seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü yıllık %4 düşüşle 1,13 milyar € oldu.

Şirket, 2020-21 mali yılında tarihi oranlarda bir ekonomik gerileme kaydedildiğini belirtti. Yılın ilk çeyreğinde neredeyse tüm müşteri segmentlerinde talebin azaldığı görülürken, ikinci çeyrekten itibaren şirketin ürünlerine yönelik talep, birçok pazarda tekrarlanan karantinalara rağmen bir kez daha yükseldi ve mali yıl boyunca yükselmeye devam etti. Özellikle otomotiv sektörü, Corona virüsünün etkilerinden kaynaklanan düşüşün ardından güçlenerek yüksek kaliteli çelik ürünlere olan talebin artmasını sağladı.

Voestalpine AG’nin Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Eibensteiner, “Maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için attığımız adımlar, şirketin bu yıl olumlu sonuçlar elde etmesine katkı sağladı. Ekonomik krize rağmen, Voestalpine artık bir yıl öncesine göre daha fazla nakit akışı yaratıyor ve borcu daha az,” dedi.

Voestalpine’in açıklamasına göre, şu anda şirketin önemli müşteri segmentlerinin neredeyse hepsinden gelen talep yüksek. Olumlu talep göz önüne alındığında şirket, ekonominin en azından 2021 yılının sonuna kadar yukarı yönlü devam etmesini bekliyor. Ayrıca, ekonomiyi harekete geçirmeyi amaçlayan AB ve ABD’deki trilyonlarca ekonomik teşvik paketinin, pandeminin sona ermesinin ardından büyüme için büyük bir ivme sağlaması bekleniyor. Voestalpine, mevcut ekonomik ivmelenmenin devam edeceğini ve piyasada yeni, beklenmedik bir aksaklık olmayacağını varsayarak 2021-22 mali yılında AVFÖK’ünün 1,6-1,9 milyar € olacağını tahmin ediyor.