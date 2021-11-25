Vitkovice Steel uzun bir aradan sonra Ocak-Eylül döneminde kâr elde etti

Perşembe, 25 Kasım 2021 15:53:36 (GMT+3) | İstanbul

Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Vitkovice Steel uzun bir aradan sonra yeniden kâra geçtiğini açıkladı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde şirket, çelik talebindeki toparlanmanın yanı sıra üretim süreçlerinin verimliliğinin artmasıyla 25 milyon CZK (1,1 milyon $) net kâr elde etti.

Şirket, elektrik fiyatlarındaki artışa rağmen görünümün hala olumlu olduğunu belirtti.

Vitkovice Steel geçtiğimiz yılın tamamında 267 milyon CZK net zarar kaydetti. Şirket, bundan önce 2017 yılında net kâr elde etmişti.

Şirketin çelik levha, palplanş gibi ürünlerinin çoğu yapı sektöründe ve makine mühendisliğinde kullanılıyor. Satılan ürünlerin %70’i ihraç ediliyor. Vitkovice Steel’in satış yaptığı başlıca pazarlar AB ülkeleri.