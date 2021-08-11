Vietnamlı Hoa Phat’ın çelik satışları Ocak-Temmuz döneminde %64 arttı

Çarşamba, 11 Ağustos 2021 16:13:27 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, 363.000 mt’u inşaat çeliği ve 160.000 mt’u sıcak sac olmak üzere toplam çelik satışlarının bu yılın Temmuz ayında 600.000 mt’a çıktığını duyurdu.

Bu yılın ilk yedi ayında, şirketin satış hacmi yıllık %64 artışla 4,9 milyon mt olurken, inşaat çeliği satış hacmi yıllık %22 artışla 2,2 milyon mt ve sıcak sac satış hacmi ise yaklaşık 1,5 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Hoa Phat Steel Pipe’ın satışları, geçtiğimiz yılın Ocak-Temmuz dönemine kıyasla aynı kalarak 419.000 mt oldu. Galvanizli çelik satışları, 2020 yılının ilk yedi ayına kıyasla 2,7 kat artışla 188.000 mt seviyesine çıkarak şimdiye kadar kaydedilen en iyi büyümeyi gösterdi.

Şirket, Temmuz ayında, yıllık %70 artışla 700.000 mt; Ocak-Temmuz döneminde ise yıllık %58 artışla yaklaşık 4,8 milyon mt ham çelik üretimi yaptı.