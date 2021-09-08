﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Vietnamlı Hoa Phat’ın çelik satışları Ocak-Ağustos döneminde %47 arttı

Çarşamba, 08 Eylül 2021 10:21:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, 268.000 mt’u inşaat çeliği olmak üzere toplam çelik satışlarının bu yılın Ağustos ayında 690.000 mt seviyesinde yer aldığını açıkladı.

Bu yılın ilk sekiz ayında, şirketin satış hacmi yıllık %47 artışla 5,6 milyon mt olurken, inşaat çeliği satış hacmi yıllık %16 artışla 2,5 milyon mt ve çelik boru satış hacmi ise yaklaşık 458.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ağustos ayında şirketin ham çelik üretimi yıllık %40 artışla 681.000 mt’a yükselirken, bu yılın Ocak-Ağustos dönemindeki ham çelik üretimi yıllık %56 artışla 5,4 milyon mt seviyesine ulaştı.

Hoa Phat'ın toplam çelik üretim kapasitesi, beş milyon mt’u inşaat çeliği ve üç milyon mt’u sıcak sac olmak üzere yıllık sekiz milyon mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: borular  sıcak haddelenmiş  çelik üretimi  Vietnam  Güneydoğu Asya  boru  yassı ürünler  ham çelik  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

23 Ağu

Japonya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında %1,3 düştü
20 Ağu

Vietnamlı sıcak sac ithalatçıları 900$/mt CFR’ın altından karşı teklif veriyor
19 Ağu

Lion Industries, Banting’deki sıcak sac tesisini yeniliyor
13 Ağu

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı ilk yarıda %4,8 arttı
11 Ağu

Vietnamlı Hoa Phat’ın çelik satışları Ocak-Temmuz döneminde %64 arttı