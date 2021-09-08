Vietnamlı Hoa Phat’ın çelik satışları Ocak-Ağustos döneminde %47 arttı

Çarşamba, 08 Eylül 2021 10:21:18 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, 268.000 mt’u inşaat çeliği olmak üzere toplam çelik satışlarının bu yılın Ağustos ayında 690.000 mt seviyesinde yer aldığını açıkladı.

Bu yılın ilk sekiz ayında, şirketin satış hacmi yıllık %47 artışla 5,6 milyon mt olurken, inşaat çeliği satış hacmi yıllık %16 artışla 2,5 milyon mt ve çelik boru satış hacmi ise yaklaşık 458.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ağustos ayında şirketin ham çelik üretimi yıllık %40 artışla 681.000 mt’a yükselirken, bu yılın Ocak-Ağustos dönemindeki ham çelik üretimi yıllık %56 artışla 5,4 milyon mt seviyesine ulaştı.

Hoa Phat'ın toplam çelik üretim kapasitesi, beş milyon mt’u inşaat çeliği ve üç milyon mt’u sıcak sac olmak üzere yıllık sekiz milyon mt seviyesinde yer alıyor.