Vietnam’ın çelik üretimi ve tüketimi yılsonu için olumlu bir görünüme işaret ediyor

Çarşamba, 28 Ekim 2020 11:31:55 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam News’a göre, ülkede daha fazla inşaat çalışmasının başlamasıyla inşaat malzemeleri üretimi ve tüketimi cari yılın üçüncü çeyreğinin sonunda yeniden başladı. Vietnam Çelik Birliği, yerel üreticileri arz fazlasından kaçınmak için piyasayı izlemeleri konusunda uyardı.

Birliğe göre, yılın ilk dokuz ayında Vietnam’daki çelik üretimi 2019 yılının aynı döneminde kaydedilen 17,46 milyon mt seviyesine kıyasla 18,34 milyon mt’a yükseldi.

ASEAN bölgesi ve Vietnam’daki çelik tüketiminin, Çin’in bu ülkelerdeki entegre karbon çelik tesislerine yaptığı yatırımlarla 2021 yılında %7 artacağı bildiriliyor.

Yerel üretici Hoa Phat, bu yıl Çin’e 1 milyon mt’dan fazla kütük ihraç etti, bu da ülkenin toplam kütük ihracatının %70’ini oluşturdu. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Çinli çelik ithalatçıları için ASEAN ülkelerinden alım yapmak bazı dönemlerde daha etkili ve ekonomikti, öte yandan Çin’de üretim yeniden başladığında Vietnam için Çinli şirketlerle rekabet etmek zor oldu.

Vietnam hükümeti, kamu yatırım projelerini hızlandırdı ve bunun yerel sanayiyi canlandıracağı düşünülüyor. Hızlanmanın, yılsonunda çelik sektörü de dahil olmak üzere inşaat malzemeleri sektörünün toparlanması ve büyümesi üzerinde olumlu bir etki yaratması bekleniyor.