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Vietnam’ın çelik üretimi, satışları ve ithalatı Ocak-Ekim döneminde düşüş gösterdi

Perşembe, 19 Kasım 2020 12:25:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre, bu yılın Ekim ayında, Vietnam’ın çelik üretimi, bir önceki aya göre aynı seviyede kaldı ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %11,7 artışla 2,39 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Eylül ayına göre %14,8 ve 2019 yılının Ekim ayına kıyasla %2,4 düşüşle 1,81 milyon mt seviyesinde yer aldı. Vietnam’ın çelik ihracatı aylık %19,7 düşüş ve yıllık %16,5 artışla 399.623 mt oldu.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Vietnam’daki çelik üretimi yıllık %0,3 düşüşle 20,91 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %4,1 düşüşle 18,38 milyon mt seviyesinde yer aldı. 2020 yılının ilk 10 ayında ihracat sevkiyatları, 2019 yılının aynı dönemine göre %6,4 düşerek 3,64 milyon mt oldu.

Birliğe göre, hükümetin Corona virüsünü başarılı bir şekilde kontrol altına alması, ülkenin bu yıl kaydedilen ekonomik büyümesine katkıda bulundu.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  Corona virüsü  Vietnam  çelik üretimi  üretim  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


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