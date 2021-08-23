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Vietnam’ın çelik üretimi, satışları ve ihracatı Ocak-Temmuz döneminde artış gösterdi

Pazartesi, 23 Ağustos 2021 10:25:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre, bu yılın Temmuz ayında, Vietnam’ın çelik üretimi, bir önceki aya göre %6,48 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %13,8 artışla 2,39 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Haziran ayına göre değişim göstermeyerek ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %7,4 artışla 2,10 milyon mt seviyesinde yer aldı. Vietnam’ın çelik ihracatı aylık %5,96 ve yıllık bazda %55 artışla 658.207 mt oldu.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, Vietnam’daki çelik üretimi yıllık %3,5 artışla 18,32 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %30,7 artışla 16,16 milyon mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının ilk yedi ayında ihracat sevkiyatları, 2020 yılının aynı dönemine göre %78,9 artarak 4,07 milyon mt oldu.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  Güneydoğu Asya  Vietnam  |  benzer haberler »


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