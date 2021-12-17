Vietnam’ın çelik üretimi, satışları ve ihracatı Ocak-Kasım döneminde arttı

Cuma, 17 Aralık 2021 09:41:10 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre, bu yılın Kasım ayında, Vietnam’ın çelik üretimi, bir önceki aya göre %1 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %9 artışla 2,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Ekim ayına göre %13,6 ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %8,6 düşüşle 2,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Vietnam’daki çelik üretimi yıllık %21 artışla 30,5 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %18 artışla 26,9 milyon mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının ilk 11 ayında ihracat sevkiyatları 7,1 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk 11 ayında ülkenin ham çelik üretimi yıllık %20 artışla 21,58 milyon mt seviyesinde yer aldı.