Vietnam’ın çelik üretimi, satışları ve ihracatı Ocak-Eylül döneminde arttı

Salı, 26 Ekim 2021 11:33:10 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre, bu yılın Eylül ayında, Vietnam’ın çelik üretimi, bir önceki aya göre %3,97 düşüş göstererek ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla sabit kalarak 2,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Ağustos ayına göre %7,4 ve 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %4,1 artışla 2,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Vietnam’daki çelik üretimi yıllık %34,1 artışla 24,8 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %32,5 artışla 22 milyon mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının ilk dokuz ayında ihracat sevkiyatları, 2020 yılının aynı dönemine göre %78,1 artarak 5,7 milyon mt oldu.

Yılın ilk dokuz ayında ülkenin ham çelik üretimi yıllık %24 artışla 17,79 milyon mt seviyesinde yer aldı.