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Vietnam’ın çelik üretimi, satışları ve ihracatı Ocak-Ekim döneminde arttı

Pazartesi, 15 Kasım 2021 14:46:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre, bu yılın Ekim ayında, Vietnam’ın çelik üretimi, bir önceki aya göre %19,3 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %14 artışla 2,87 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Eylül ayına göre %20,5 ve 2020 yılının Ekim ayına kıyasla %36,4 artışla 2,67 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Vietnam’daki çelik üretimi yıllık %22,9 artışla 27,7 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %21,8 artışla 24,6 milyon mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının ilk 10 ayında ihracat sevkiyatları, 2020 yılının aynı dönemine göre %77,5 artarak 6,4 milyon mt oldu.

Yılın ilk 10 ayında ülkenin ham çelik üretimi yıllık %22 artışla 19,68 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: ham çelik  ith/ihr istatistikleri  Güneydoğu Asya  çelik üretimi  Vietnam  |  benzer haberler »


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