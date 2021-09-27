Vietnam’ın çelik üretimi, satışları ve ihracatı Ocak-Ağustos döneminde arttı

Pazartesi, 27 Eylül 2021 14:11:15 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre, bu yılın Ağustos ayında, Vietnam’ın çelik üretimi, bir önceki aya göre %1,9 düşüş göstererek ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla sabit kalarak 2,35 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Temmuz ayına göre %9,4 ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %8 düşüşle 1,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, Vietnam’daki çelik üretimi yıllık %29,2 artışla 20,6 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %25,1 artışla 18 milyon mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının ilk sekiz ayında ihracat sevkiyatları, 2020 yılının aynı dönemine göre %74,1 artarak 4,7 milyon mt oldu.