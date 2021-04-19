Vietnam’ın çelik üretimi, satışları ve ihracatı birinci çeyrekte artış gösterdi

Pazartesi, 19 Nisan 2021 12:00:45 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre, bu yılın Mart ayında, Vietnam’ın çelik üretimi, bir önceki aya göre %43,7 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %39,8 artışla 2,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Şubat ayına göre %59 ve 2020 yılının Mart ayına kıyasla %39,8 artışla 2,88 milyon mt seviyesinde yer aldı. Vietnam’ın çelik ihracatı aylık %16 ve yıllık %48,2 artışla 625.553 mt oldu.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, Vietnam’daki çelik üretimi yıllık %33,8 artışla 7,66 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %34,7 artışla 6,78 milyon mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının ilk üç ayında ihracat sevkiyatları, 2020 yılının aynı dönemine göre %59,5 artarak 1,63 milyon mt oldu.