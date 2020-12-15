Vietnam’ın çelik üretimi Ocak-Kasım döneminde hafifçe artarken, satışları ve ithalatı düşüş gösterdi

Salı, 15 Aralık 2020 12:29:10 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre, bu yılın Kasım ayında, Vietnam’ın çelik üretimi, bir önceki aya göre %4,3 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %15,6 artışla 2,45 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Ekim ayına göre %36,8 ve 2019 yılının Kasım ayına kıyasla %20,9 artışla 2,45 milyon mt seviyesinde yer aldı. Vietnam’ın çelik ihracatı aylık %21,5 ve yıllık %40 artışla 478.375 mt oldu.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Vietnam’daki çelik üretimi yıllık %1 artışla 23,33 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %0,9 düşüşle 21,02 milyon mt seviyesinde yer aldı. 2020 yılının ilk 11 ayında ihracat sevkiyatları, 2019 yılının aynı dönemine göre %2,8 düşerek 4,11 milyon mt oldu.

Birliğe göre, Kasım ayında ülkenin ekonomisi yeni normal koşullarında toparlanmaya devam etti.