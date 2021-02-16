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Vietnam’ın çelik ithalatı Ocak ayında artarken, hurda ithalatı düşüş gösterdi

Salı, 16 Şubat 2021 12:21:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yıl Ocak ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Aralık ayına kıyasla %21,3 ve yıllık %28,3 artarak 1,22 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %48,2 düşüş ve yıllık %20 artışla 413.248 mt seviyesinde kaydedildi.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Ocak (mt)

Yıllık değişim %

Japonya

177.175

23,7

ABD

78.243

44,6

Hong Kong

49.405

3,2

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Ocak (mt)

Yıllık değişim %

Hindistan

89.361

-59

Japonya

170.027

-7,8

Güney Kore

154.400

24,2

Çin

510.654

196,4

Tayvan

112.938

-29

Rusya

128.087

4041,1

Etiketler: Güneydoğu Asya  Vietnam  hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  hurda  |  benzer haberler »


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