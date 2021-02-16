Vietnam’ın çelik ithalatı Ocak ayında artarken, hurda ithalatı düşüş gösterdi

Bu yıl Ocak ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Aralık ayına kıyasla %21,3 ve yıllık %28,3 artarak 1,22 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %48,2 düşüş ve yıllık %20 artışla 413.248 mt seviyesinde kaydedildi.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Ocak (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
177.175
|
23,7
|
ABD
|
78.243
|
44,6
|
Hong Kong
|
49.405
|
3,2
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Ocak (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Hindistan
|
89.361
|
-59
|
Japonya
|
170.027
|
-7,8
|
Güney Kore
|
154.400
|
24,2
|
Çin
|
510.654
|
196,4
|
Tayvan
|
112.938
|
-29
|
Rusya
|
128.087
|
4041,1