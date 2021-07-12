Vietnam’ın çelik ithalatı Haziran ayında %18,1 arttı, hurda ithalatı hafifçe düştü

Bu yıl Haziran ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Mayıs ayına kıyasla %18,1 artarak 1,12 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %0,1 düşüşle 707.605 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk altı ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %5,9 artarak 7,09 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %32,1 artış göstererek 3,45 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Haziran (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Haziran (mt)
|
Yıllık değişim %
|
ABD
|
273.923
|
446,6
|
814.051
|
143,4
|
Japonya
|
249.543
|
0,1
|
1.422.863
|
-6,2
|
Avustralya
|
6.252
|
-82,1
|
258.826
|
75,6
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Haziran (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Haziran (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Çin
|
515.344
|
71,7
|
3.643.267
|
60,8
|
Hindistan
|
179.086
|
-52,7
|
586.966
|
-46,9
|
Japonya
|
158.672
|
-14,1
|
943.666
|
-20,6
|
Güney Kore
|
121.706
|
0,3
|
768.379
|
-5,9
|
Tayvan
|
110.262
|
-26,8
|
612.194
|
-27,7