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Vietnam’ın çelik ithalatı Haziran ayında %18,1 arttı, hurda ithalatı hafifçe düştü

Pazartesi, 12 Temmuz 2021 12:25:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yıl Haziran ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Mayıs ayına kıyasla %18,1 artarak 1,12 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %0,1 düşüşle 707.605 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk altı ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %5,9 artarak 7,09 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %32,1 artış göstererek 3,45 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Haziran (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Haziran (mt)

Yıllık değişim %

ABD

273.923

446,6

814.051

143,4

Japonya

249.543

0,1

1.422.863

-6,2

Avustralya

6.252

-82,1

258.826

75,6

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Haziran (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Haziran (mt)

Yıllık değişim %

Çin

515.344

71,7

3.643.267

60,8

Hindistan

179.086

-52,7

586.966

-46,9

Japonya

158.672

-14,1

943.666

-20,6

Güney Kore

121.706

0,3

768.379

-5,9

Tayvan

110.262

-26,8

612.194

-27,7

Etiketler: hammaddeler  Güneydoğu Asya  Vietnam  hurda  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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