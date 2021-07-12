Vietnam’ın çelik ithalatı Haziran ayında %18,1 arttı, hurda ithalatı hafifçe düştü

Pazartesi, 12 Temmuz 2021 12:25:20 (GMT+3) | İstanbul

Bu yıl Haziran ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Mayıs ayına kıyasla %18,1 artarak 1,12 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %0,1 düşüşle 707.605 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk altı ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %5,9 artarak 7,09 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %32,1 artış göstererek 3,45 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Haziran (mt) Yıllık değişim % Ocak-Haziran (mt) Yıllık değişim % ABD 273.923 446,6 814.051 143,4 Japonya 249.543 0,1 1.422.863 -6,2 Avustralya 6.252 -82,1 258.826 75,6

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler