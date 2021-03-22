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Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde %44 arttı

Pazartesi, 22 Mart 2021 10:31:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yıl Şubat ayında, Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak ayına kıyasla %22,7 düşerek 747.816 mt oldu.

Yılın Ocak-Şubat döneminde ise, ülkenin çelik ihracatı yıllık %44 artarak 1,69 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar

Ülke

Şubat (mt)

Yıllık değişim (%)

Ocak-Şubat (mt)

Yıllık değişim (%)

Çin

97.609

-1,7

300.770

42,7

Kamboçya

89.386

-28,4

217.840

-5,5

Tayland

24.975

-60,3

90.813

-15

Filipinler

30.330

-36,2

99.634

70,3

Tayvan

9.112

-59,7

61.008

128,9

Etiketler: Vietnam  ith/ihr istatistikleri  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


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