Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde %44 arttı

Bu yıl Şubat ayında, Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak ayına kıyasla %22,7 düşerek 747.816 mt oldu.
Yılın Ocak-Şubat döneminde ise, ülkenin çelik ihracatı yıllık %44 artarak 1,69 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar
|
Ülke
|
Şubat (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak-Şubat (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Çin
|
97.609
|
-1,7
|
300.770
|
42,7
|
Kamboçya
|
89.386
|
-28,4
|
217.840
|
-5,5
|
Tayland
|
24.975
|
-60,3
|
90.813
|
-15
|
Filipinler
|
30.330
|
-36,2
|
99.634
|
70,3
|
Tayvan
|
9.112
|
-59,7
|
61.008
|
128,9