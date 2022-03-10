Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde %20,9 düştü

Bu yıl Şubat ayında Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak ayına kıyasla %33,5 düşerek 542.137 mt oldu.
Yılın Ocak-Şubat döneminde ise ülkenin çelik ihracatı yıllık %20,9 düşerek 1,33 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar
|
Ülke
|
Şubat (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak-Şubat (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Kamboçya
|
95.549
|
6,8
|
211.977
|
-2,6
|
Malezya
|
72.294
|
38,2
|
128.464
|
16,2
|
Güney Kore
|
55.677
|
209,1
|
91.605
|
102
|
İtalya
|
51.057
|
49,7
|
77.919
|
11,8
|
Tayvan
|
30.183
|
231,2
|
49.836
|
-18,3