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Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde %20,9 düştü

Perşembe, 10 Mart 2022 11:22:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yıl Şubat ayında Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak ayına kıyasla %33,5 düşerek 542.137 mt oldu.

Yılın Ocak-Şubat döneminde ise ülkenin çelik ihracatı yıllık %20,9 düşerek 1,33 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar

Ülke

Şubat (mt)

Yıllık değişim (%)

Ocak-Şubat (mt)

Yıllık değişim (%)

Kamboçya

95.549

6,8

211.977

-2,6

Malezya

72.294

38,2

128.464

16,2

Güney Kore

55.677

209,1

91.605

102

İtalya

51.057

49,7

77.919

11,8

Tayvan

30.183

231,2

49.836

-18,3

Etiketler: Vietnam  Güneydoğu Asya  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »

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