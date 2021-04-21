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Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Mart döneminde %44,7 arttı

Çarşamba, 21 Nisan 2021 11:02:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yıl Mart ayında, Vietnam’ın çelik ihracatı Şubat ayına kıyasla %64,6 artarak 1,23 milyon mt oldu.

Yılın Ocak-Mart döneminde ise, ülkenin çelik ihracatı yıllık %44,7 artarak 2,92 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar

Ülke

Mart (mt)

Yıllık değişim (%)

Ocak-Mart (mt)

Yıllık değişim (%)

Çin

270.790

191,7

571.587

88,3

Kamboçya

150.233

13,5

367.684

1

Tayland

68.923

-7

159.736

-11,8

Filipinler

76.957

-34,6

176.257

-

Tayvan

22.528

-52,5

83.536

12,7

Etiketler: ith/ihr istatistikleri  Güneydoğu Asya  Vietnam  |  benzer haberler »


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