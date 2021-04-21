Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Mart döneminde %44,7 arttı

Bu yıl Mart ayında, Vietnam’ın çelik ihracatı Şubat ayına kıyasla %64,6 artarak 1,23 milyon mt oldu.
Yılın Ocak-Mart döneminde ise, ülkenin çelik ihracatı yıllık %44,7 artarak 2,92 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar
|
Ülke
|
Mart (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak-Mart (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Çin
|
270.790
|
191,7
|
571.587
|
88,3
|
Kamboçya
|
150.233
|
13,5
|
367.684
|
1
|
Tayland
|
68.923
|
-7
|
159.736
|
-11,8
|
Filipinler
|
76.957
|
-34,6
|
176.257
|
-
|
Tayvan
|
22.528
|
-52,5
|
83.536
|
12,7