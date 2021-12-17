Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %36,8 arttı

Vietnam gümrük verilerine göre, bu yıl Kasım ayında, Vietnam’ın çelik ihracatı Ekim ayına kıyasla %8,8 düşerek 1,11 milyon mt oldu.
Yılın Ocak-Kasım döneminde ise, ülkenin çelik ihracatı yıllık %36,8 artarak 12,20 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar
|
Ülke
|
Kasım (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak-Kasım (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Çin
|
163.891
|
-56,6
|
2.600.720
|
-20,1
|
ABD
|
140.785
|
1.011,7
|
916.227
|
448,2
|
Belçika
|
103.658
|
297,5
|
821.904
|
782,7
|
Kamboçya
|
85.671
|
-29,7
|
1.131.927
|
-19,4
|
Malezya
|
76.554
|
26,7
|
680.628
|
16,6