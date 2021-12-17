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Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %36,8 arttı

Cuma, 17 Aralık 2021 09:20:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam gümrük verilerine göre, bu yıl Kasım ayında, Vietnam’ın çelik ihracatı Ekim ayına kıyasla %8,8 düşerek 1,11 milyon mt oldu.

Yılın Ocak-Kasım döneminde ise, ülkenin çelik ihracatı yıllık %36,8 artarak 12,20 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar

Ülke

Kasım (mt)

Yıllık değişim (%)

Ocak-Kasım (mt)

Yıllık değişim (%)

Çin

163.891

-56,6

2.600.720

-20,1

ABD

140.785

1.011,7

916.227

448,2

Belçika

103.658

297,5

821.904

782,7

Kamboçya

85.671

-29,7

1.131.927

-19,4

Malezya

76.554

26,7

680.628

16,6

Etiketler: ith/ihr istatistikleri  Güneydoğu Asya  Vietnam  |  benzer haberler »


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