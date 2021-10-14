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Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %41 arttı

Perşembe, 14 Ekim 2021 09:47:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yıl Eylül ayında, Vietnam’ın çelik ihracatı Ağustos ayına kıyasla %11,7 düşerek 1,35 milyon mt oldu.

Yılın Ocak-Eylül döneminde ise, ülkenin çelik ihracatı yıllık %41 artarak 9,86 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar

Ülke

Eylül (mt)

Yıllık değişim (%)

Ocak-Eylül (mt)

Yıllık değişim (%)

Çin

339.466

-26,2

2.121.716

-16,2

ABD

127.536

678

665.495

353,1

Belçika

117.529

2.145,1

613.875

835,5

Filipinler

107.868

49,5

620.191

64,4

Kamboçya

95.795

-29,4

964.895

-18,3

Etiketler: Güneydoğu Asya  Vietnam  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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