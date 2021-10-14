Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %41 arttı

Bu yıl Eylül ayında, Vietnam’ın çelik ihracatı Ağustos ayına kıyasla %11,7 düşerek 1,35 milyon mt oldu.
Yılın Ocak-Eylül döneminde ise, ülkenin çelik ihracatı yıllık %41 artarak 9,86 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar
|
Ülke
|
Eylül (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak-Eylül (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Çin
|
339.466
|
-26,2
|
2.121.716
|
-16,2
|
ABD
|
127.536
|
678
|
665.495
|
353,1
|
Belçika
|
117.529
|
2.145,1
|
613.875
|
835,5
|
Filipinler
|
107.868
|
49,5
|
620.191
|
64,4
|
Kamboçya
|
95.795
|
-29,4
|
964.895
|
-18,3