Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %39,6 arttı

Bu yıl Ekim ayında, Vietnam’ın çelik ihracatı Eylül ayına kıyasla %10,1 düşerek 1,22 milyon mt oldu.
Yılın Ocak-Ekim döneminde ise, ülkenin çelik ihracatı yıllık %39,6 artarak 11,07 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar
|
Ülke
|
Ekim (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak-Ekim (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Çin
|
332.559
|
-15,3
|
2.445.544
|
-16,3
|
ABD
|
112.350
|
1.319,2
|
775.863
|
402,2
|
Kamboçya
|
81.427
|
-20,1
|
1.046.256
|
-18,4
|
Tayvan
|
66.945
|
215,5
|
544.712
|
147,9
|
Malezya
|
53.676
|
-15,4
|
604.074
|
15,5