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Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %39,6 arttı

Cuma, 12 Kasım 2021 10:22:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yıl Ekim ayında, Vietnam’ın çelik ihracatı Eylül ayına kıyasla %10,1 düşerek 1,22 milyon mt oldu.

Yılın Ocak-Ekim döneminde ise, ülkenin çelik ihracatı yıllık %39,6 artarak 11,07 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar

Ülke

Ekim (mt)

Yıllık değişim (%)

Ocak-Ekim (mt)

Yıllık değişim (%)

Çin

332.559

-15,3

2.445.544

-16,3

ABD

112.350

1.319,2

775.863

402,2

Kamboçya

81.427

-20,1

1.046.256

-18,4

Tayvan

66.945

215,5

544.712

147,9

Malezya

53.676

-15,4

604.074

15,5

Etiketler: ith/ihr istatistikleri  Güneydoğu Asya  Vietnam  |  benzer haberler »


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