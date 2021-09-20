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Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %43,4 arttı

Pazartesi, 20 Eylül 2021 10:33:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yıl Ağustos ayında, Vietnam’ın çelik ihracatı Temmuz ayına kıyasla %33,8 artarak 1,54 milyon mt oldu.

Yılın Ocak-Ağustos döneminde ise, ülkenin çelik ihracatı yıllık %43,4 artarak 8,54 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar

Ülke

Ağustos (mt)

Yıllık değişim (%)

Ocak-Ağustos (mt)

Yıllık değişim (%)

Çin

477.319

-22,4

1.799.489

-13,2

ABD

139.231

1.060,3

539.668

313,6

Kamboçya

111.739

-22,5

869.101

-16,8

Belçika

93.571

1.715,1

499.095

726,5

Tayvan

86.211

353,6

413.874

121,7

Etiketler: Güneydoğu Asya  ith/ihr istatistikleri  Vietnam  |  benzer haberler »


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