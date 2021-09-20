Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %43,4 arttı

Bu yıl Ağustos ayında, Vietnam’ın çelik ihracatı Temmuz ayına kıyasla %33,8 artarak 1,54 milyon mt oldu.
Yılın Ocak-Ağustos döneminde ise, ülkenin çelik ihracatı yıllık %43,4 artarak 8,54 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar
|
Ülke
|
Ağustos (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak-Ağustos (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Çin
|
477.319
|
-22,4
|
1.799.489
|
-13,2
|
ABD
|
139.231
|
1.060,3
|
539.668
|
313,6
|
Kamboçya
|
111.739
|
-22,5
|
869.101
|
-16,8
|
Belçika
|
93.571
|
1.715,1
|
499.095
|
726,5
|
Tayvan
|
86.211
|
353,6
|
413.874
|
121,7