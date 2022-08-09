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Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %22,6 düştü

Salı, 09 Ağustos 2022 10:27:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin çelik ihracatı bu yılın Temmuz aylık %28,7 düşüşle 613.454 mt olurken, Ocak-Temmuz döneminde yıllık %22,6 düşerek 5,41 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar:

Ülke

Temmuz (mt)

Yıllık değişim (%)

Ocak-Temmuz (mt)

Yıllık değişim (%)

Kamboçya

82.165

-5,1

740.765

-2,2

Malezya

56.798

-3,5

437.166

+3,2

ABD

51.184

-22,6

448.705

+11,7

İtalya

43.687

-46,6

437.384

+43,5

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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