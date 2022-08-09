Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %22,6 düştü

Vietnam Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin çelik ihracatı bu yılın Temmuz aylık %28,7 düşüşle 613.454 mt olurken, Ocak-Temmuz döneminde yıllık %22,6 düşerek 5,41 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar:
|
Ülke
|
Temmuz (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak-Temmuz (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Kamboçya
|
82.165
|
-5,1
|
740.765
|
-2,2
|
Malezya
|
56.798
|
-3,5
|
437.166
|
+3,2
|
ABD
|
51.184
|
-22,6
|
448.705
|
+11,7
|
İtalya
|
43.687
|
-46,6
|
437.384
|
+43,5