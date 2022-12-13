Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %37,8 düştü

Salı, 13 Aralık 2022 13:48:48 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin çelik ihracatı bu yılın Kasım aylık %10,4 artışla 587.156 mt olurken, Ocak-Ekim döneminde yıllık %37,8 düşerek 7,58 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar: