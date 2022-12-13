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Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %37,8 düştü

Salı, 13 Aralık 2022 13:48:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin çelik ihracatı bu yılın Kasım aylık %10,4 artışla 587.156 mt olurken, Ocak-Ekim döneminde yıllık %37,8 düşerek 7,58 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar:

Ülke

Kasım (mt)

Yıllık değişim (%)

Ocak-Kasım (mt)

Yıllık değişim (%)

ABD

84.664

-39,9

623.515

-31,9

Kamboçya

68.902

-19,6

1.103.462

-2,5

Malezya

66.595

-13

674.170

-0,9

İtalya

59.561

+40,1

654.948

+30,9

Endonezya

47.565

+92,7

447.485

-3,9

Filipinler

30.792

-54,8

405.667

-42,2

Güney Kore

30.697

-39,2

443.374

+35,6

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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