Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %37,8 düştü

Vietnam Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin çelik ihracatı bu yılın Kasım aylık %10,4 artışla 587.156 mt olurken, Ocak-Ekim döneminde yıllık %37,8 düşerek 7,58 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar:
|
Ülke
|
Kasım (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak-Kasım (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
ABD
|
84.664
|
-39,9
|
623.515
|
-31,9
|
Kamboçya
|
68.902
|
-19,6
|
1.103.462
|
-2,5
|
Malezya
|
66.595
|
-13
|
674.170
|
-0,9
|
İtalya
|
59.561
|
+40,1
|
654.948
|
+30,9
|
Endonezya
|
47.565
|
+92,7
|
447.485
|
-3,9
|
Filipinler
|
30.792
|
-54,8
|
405.667
|
-42,2
|
Güney Kore
|
30.697
|
-39,2
|
443.374
|
+35,6