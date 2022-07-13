Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Haziran döneminde %17,5 düştü

Vietnam Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin çelik ihracatı bu yılın Haziran aylık %15,8 artışla 860.021 mt olurken, Ocak-Haziran döneminde yıllık %17,5 düşüşle 4,83 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar
|
Ülke
|
Haziran (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak-Haziran (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Kamboçya
|
99.844
|
+14,4
|
658.600
|
-1,9
|
Filipinler
|
86.666
|
+54,2
|
295.534
|
+5,5
|
ABD
|
86.616
|
+5,1
|
398.419
|
+18,6
|
İtalya
|
79.864
|
+99,9
|
394.211
|
+76,7
|
Malezya
|
70.126
|
+62,9
|
380.399
|
+4,3