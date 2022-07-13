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Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Haziran döneminde %17,5 düştü

Çarşamba, 13 Temmuz 2022 12:09:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin çelik ihracatı bu yılın Haziran aylık %15,8 artışla 860.021 mt olurken, Ocak-Haziran döneminde yıllık %17,5 düşüşle 4,83 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar

Ülke

Haziran (mt)

Yıllık değişim (%)

Ocak-Haziran (mt)

Yıllık değişim (%)

Kamboçya

99.844

+14,4

658.600

-1,9

Filipinler

86.666

+54,2

295.534

+5,5

ABD

86.616

+5,1

398.419

+18,6

İtalya

79.864

+99,9

394.211

+76,7

Malezya

70.126

+62,9

380.399

+4,3

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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