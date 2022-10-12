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Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %34,4 düştü

Çarşamba, 12 Ekim 2022 11:07:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin çelik ihracatı bu yılın Eylül aylık %3,8 artışla 533.269 mt olurken, Ocak-Eylül döneminde yıllık %34,4 düşerek 6,46 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar:

Ülke

Eylül (mt)

Yıllık değişim (%)

Ocak-Eylül (mt)

Yıllık değişim (%)

Kamboçya

101.464

+5,9

949.473

-1,6

İtalya

70.239

+28,5

520.806

+21,3

ABD

64.400

-49,5

517.101

-22,3

Malezya

48.051

-32,8

540.026

-1,9

Endonezya

42.548

+197,8

315.614

-25,7

Avustralya

33.231

+119,8

154.246

+140,3

Güney Kore

21.228

-53,1

389.844

+56,8

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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