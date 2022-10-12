Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %34,4 düştü

Vietnam Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin çelik ihracatı bu yılın Eylül aylık %3,8 artışla 533.269 mt olurken, Ocak-Eylül döneminde yıllık %34,4 düşerek 6,46 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar:
|
Ülke
|
Eylül (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak-Eylül (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Kamboçya
|
101.464
|
+5,9
|
949.473
|
-1,6
|
İtalya
|
70.239
|
+28,5
|
520.806
|
+21,3
|
ABD
|
64.400
|
-49,5
|
517.101
|
-22,3
|
Malezya
|
48.051
|
-32,8
|
540.026
|
-1,9
|
Endonezya
|
42.548
|
+197,8
|
315.614
|
-25,7
|
Avustralya
|
33.231
|
+119,8
|
154.246
|
+140,3
|
Güney Kore
|
21.228
|
-53,1
|
389.844
|
+56,8