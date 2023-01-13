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Vietnam’ın çelik ihracatı 2022 yılında %35,9 azaldı

Cuma, 13 Ocak 2023 12:17:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin çelik ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık aylık %40,2 artışla 823.128 mt olurken, yılın tamamında yıllık %35,9 düşerek 8,40 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar:

Ülke

Aralık (mt)

Yıllık değişim (%)

2022 yılı (mt)

Yıllık değişim (%)

Hindistan

130.058

+6.566

187.851

+230

Kamboçya

98.837

-7,5

1.205.618

-2,7

Endonezya

89.207

+1,8

534.627

-3,4

İtalya

86.758

+87,9

741.707

+35,7

Malezya

77.253

-7

751.296

-1,2

ABD

58.896

-57,2

681.833

-35,2

Tayland

44.230

+80,9

289.047

-36,5

Hong Kong

34.367

-36,7

431.227

+21,8

Filipinler

33.302

+134,5

438.969

-38,7

Güney Kore

25.159

-52

468.533

+23,5

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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