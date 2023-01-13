Vietnam’ın çelik ihracatı 2022 yılında %35,9 azaldı

Vietnam Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin çelik ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık aylık %40,2 artışla 823.128 mt olurken, yılın tamamında yıllık %35,9 düşerek 8,40 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Vietnam’ın çelik ihracatı yaptığı başlıca pazarlar:
|
Ülke
|
Aralık (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
2022 yılı (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Hindistan
|
130.058
|
+6.566
|
187.851
|
+230
|
Kamboçya
|
98.837
|
-7,5
|
1.205.618
|
-2,7
|
Endonezya
|
89.207
|
+1,8
|
534.627
|
-3,4
|
İtalya
|
86.758
|
+87,9
|
741.707
|
+35,7
|
Malezya
|
77.253
|
-7
|
751.296
|
-1,2
|
ABD
|
58.896
|
-57,2
|
681.833
|
-35,2
|
Tayland
|
44.230
|
+80,9
|
289.047
|
-36,5
|
Hong Kong
|
34.367
|
-36,7
|
431.227
|
+21,8
|
Filipinler
|
33.302
|
+134,5
|
438.969
|
-38,7
|
Güney Kore
|
25.159
|
-52
|
468.533
|
+23,5