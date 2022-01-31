Vietnam’da uzun mamul fiyatlarının Pomina’daki yangından etkilenmesi beklenmiyor

Pazartesi, 31 Ocak 2022 15:43:37 (GMT+3) | İstanbul

30 Ocak Pazar günü Vietnamlı üretici Pomina’nın Phu My I Industrial Park tesisindeki çelik tesisinde bir kaza yaşandı. Piyasa kaynaklarına göre fabrikanın depolama alanında bir yangın çıktı ve hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangını tamamen söndürebilmek için malzemeler taşındı.

Çoğu piyasa oyuncusu, Pomina’daki yangından bağımsız olarak, Vietnam’ın uzun mamul ve hurda fiyatlarının Çin Yeni Yılı tatili sonrasında artacağını düşünüyor. Vietnamlı bir tüccar SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Yangının bir hurda deposunda çıktığını duyduk. Tatilden sonra global piyasadaki yükselişin desteğiyle uzun mamul fiyatlarının öyle veya böyle artması beklendiği için yangının uzun mamul fiyatlarını etkilemesini belemiyoruz,” dedi. Piyasa kaynaklarına göre Pomina’nın inşaat demiri fiyatları Vietnam’daki tüm yerel üreticiler arasında en yüksek seviyelerde yer alıyor.