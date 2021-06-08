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Vietnam'da çelik fiyatlarının istikrarı için fon önerildiği iddiası reddedildi

Salı, 08 Haziran 2021 10:58:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam Çelik Birliği, hükümet tarafından düzenlenen bir basın toplantısında Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın (MOIT), çelik fiyatlarında birçok sektörü etkileyen artışlar karşısında bir fiyat istikrar fonu oluşturulmasını önerdiğine ilişkin söylentileri yalanladığını belirtti.

Ülkenin Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Do Thang Hai, bu yılın başından itibaren hammadde fiyatlarının yükselerek, çelik fiyatlarında ani bir artışa yol açtığını söyledi.

Geçtiğimiz ay, Başbakan Yardımcısı Le Minh Khai, MOIT’den Vietnam Steel Corporation ve Hoa Phat Group gibi önde gelen çelik imalat ve ticaret şirketleriyle çelik fiyatlarının durumu hakkında bir rapor hazırlamasını istemişti.

Bu ayın başında Bakan Yardımcısı, MOIT’in bir araştırma başlatacağını, teknik engelleri gözden geçireceğini ve kalite standartlarını oluşturarak sağlıklı bir rekabet ortamı yaratacağını, aynı zamanda ticari düzenlemelere ve uluslararası yasalara uygun olarak çelik ürünler için ticari çözümler uygulayacağını belirtti.

Öte yandan, SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre MOIT, Vietnam’ın ithal ettiği bazı çelik ürünlerindeki olası dampingi takip etmeye ve değerlendirmeye devam ederken, diğer ülkelerin Vietnam’dan yapılan çelik ihracatına karşı açtığı antidamping davalarıyla ilgilenecek. Bakan Yardımcısı, piyasada çelik fiyatlarını artırmaya ve manipüle etmeye yönelik spekülasyonları önlemek ve ele almak için çalışmalar yürüteceğini söyledi.


Etiketler: Güneydoğu Asya  Vietnam  |  benzer haberler »


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