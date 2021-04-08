Vietnam, Malezya’dan ithal H-profile geçici antidamping vergisi getirdi

Perşembe, 08 Nisan 2021 12:29:27 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Malezya’dan yapılan H-profil ithalatına geçici antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.

Söz konusu ürünlere getirilen geçici antidamping vergisi %10,2 oranında yer alıyor.

Vietnam, 2020 yılının Ağustos ayında, Malezya’dan ithal söz konusu ürünlerin iç piyasada adil değerinin altında satıldığını öne süren yerli üreticiler tarafından yapılan şikâyet başvurusuna dayanarak söz konusu ürünlere yönelik bir antidamping soruşturması başlatmıştı. Bakanlığa göre, soruşturma döneminde Malezya’dan yapılan ithalat hacmi keskin bir şekilde artarak yerel çelik sektörüne büyük zararlar verdi.

Soruşturmanın bu yılın ikinci çeyreğinde sonuçlanması bekleniyor.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7216.33.11, 7216.33.19, 7216.33.90, 7228.70.10 ve 7228.70.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.