Veysel Yayan: Türkiye’nin nihai mamul tüketimi 2022’de hafifçe artacak

Pazartesi, 30 Mayıs 2022 17:11:33 (GMT+3) | İstanbul

29-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen SteelOrbis 2022 Bahar Konferansı & 86. IREPAS Toplantısı’nda konuşan Türkiye Çelik Üreticileri Birliği (TÇÜD) Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, Türkiye’nin pandemide büyümeye devam eden beş ülkeden biri olduğunu ifade etti. Türkiye’nin 2020’de yıllık %6,1 artışla 35,8 milyon mt ve 2021’de yıllık %12,7 artışla 40,4 milyon mt ham çelik ürettiğini belirten Yayan, ülkenin büyüme kaydetmeye devam edeceğini ve bu yılki ham çelik üretiminin 40 milyon mt’u aşacağını söyledi. Yayan, geçen yıl %74,8 oranında yer alan kapasite kullanım oranının bu yıl hafifçe düşeceğini fakat önümüzdeki aylarda yaklaşık %74’e ulaşacağını belirtti.

TÇÜD yetkilisine göre, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin uzun mamul üretimi kısmen talep sabit olduğu için, kısmen de en büyük üreticilerden birinin uzun mamul üretiminden yassı mamul üretimine dönmesinin ardından bazı kapasitelerin yassı mamul üretimine çevrilmesi nedeniyle 26,8 milyon mt seviyesinde yeraldı. Yayan, Türkiye’nin nihai mamul tüketiminin 2017’de 36 milyon mt seviyesinde yer aldığını ve daha sonra 2019’da aynı sebepten 26 milyon mt’a gerilediğini, 2021’de ise 33,4 milyon mt seviyesine ulaştığını ifade etti. Yayan bu yıl ülkenin nihai mamul tüketiminin ilk başta 36,5 milyon mt’a ulaşarak hafifçe artmasının beklendiğini, ancak bu tahminin kötüleşen ekonomik koşullar ve öngörülemez gelişmeler nedeniyle gerilediğini söyledi. Bu yılın ilk 3 ayında Türkiye’nin uzun mamul tüketimi kredi koşulları ve müşterilerin beklentileri nedeniyle yıllık %14 düşüş gösterdi.

Elektrik ark ocakları ile yüksek fırınların kapasite kullanım oranları hakkında konuşan Yayan, 2020 yılında Türkiye’de elektrik ark ocaklarının kapasite kullanım oranının %69,2, yüksek fırınların oranının ise %30,8 olduğunu belirtti ve önümüzdeki dönemde faaliyete geçmesi beklenen yeni kapasitelerle birlikte elektrik ark ocakların kapasite kullanım oranının yaklaşık %73’eulaşacağını söyledi. Yayan, elektrik ark ocaklarının kapasite kullanım oranının artmasının iklim değişikliği konusunda Türkiye’ye avantaj sağlayacağını ifade etti.

Hurda ithalatı konusunda ise TÇÜD yetkilisi, Türkiye’nin hurda kaynaklarını çeşitlendirdiğini ve yalnızca ABD ile AB’ye bağımlı olmadığını söyledi. Türkiye’nin hurda ithalatında en büyük pay ABD’nin olurken, Venezuela yeni bir alım pazarı oldu ve Libya da diğer önemli ülkeler arasında yer alıyor.

Son olarak Yayan, Türkiye’nin çelik tüketiminin de güçlü bir şekilde arttığını ve dalgalanma gösterebilse de, ekonominin dinamik olması ve altyapı çalışmalarının hala devam etmesi gerekmesi sayesinde azalmasının beklenmediğini belirtti. Yayan’a göre, uzun mamuller Türkiye çelik endüstrisinin ana parçası olmaya devam edecek ancak uzun mamul ihracatı 10-15 yıl önceki seviyesinde değil. Ülkenin ihracatında uzun mamul satışlarının payı, ihracat satışları yassı mamullere kaydığı için %50’den %30’a geriledi.