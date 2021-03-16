Veysel Yayan: Çin’in hurda ithalatı aniden artmayacak, hurda ihtiyacı yerel arzla karşılanacak

Salı, 16 Mart 2021 16:11:10 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’ne (TÇÜD) göre, 10 Mart tarihinde online olarak gerçekleşen Uluslararası Çelik Hurda Konferansı’nda konuşan TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan hurda piyasasını yorumladı.

Hurda piyasasına verilen destek hakkında konuşan Veysel Yayan, hurda sektörüne verilen desteğin çok sınırlı olduğunu, sadece her beş yılda bir otomotiv sektörünü desteklemek için hurda araç teşvikinin yeterli olmadığını belirtti. Altyapıya destek verilmesi gerektiğini ifade eden TÇÜD Genel Sekreteri, bu desteklerin Yeşil Anlaşma önlemleri için de faydalı olacağını söyledi.

Veysel Yayan, Çin’in hurda ihraç edeceğini düşünmediğini ve Çin hükümetinin hammadde satışı yapmaya izin vermeyeceğinden ülkenin sadece alım yapmayı tercih edeceğini belirtti. Çin’de elektrik ark ocaklı çelik üretiminin %15’e çıktığını ve beş yıl içinde %20’ye yükselmesinin beklendiğini ifade eden Veysel Yayan, bu durumun ithal hurda maliyetli olduğundan yerli hurda kullanımıyla destekleneceğini belirtti. Bu nedenle Çin’in hurda ithalatı nedeniyle piyasada hurda kıtlığı yaşanmasının beklenmediğini söyleyen TÇÜD Genel Sekreteri, Türkiye’nin konumunun kısa vadede aynı kalmasını bekliyor. Sonuç olarak, Veysel Yayan, Çin’in hurda ithalatını aniden artıracağını düşünmediğini, elektrik ark ocaklı çelik üretimi kapasitesinin ağırlıklı olarak yerel hurda arzındaki artışa paralel bir şekilde gelişeceğini düşündüğünü belirtti.