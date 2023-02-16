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Vesuvius Group Hindistan’da refrakter kapasitesini artırmak için 61 milyon $ yatırım yapacak

Perşembe, 16 Şubat 2023 10:44:28 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Küresel refrakter üreticisi Vesuvius Group, üretim kapasini artırmak amacıyla Hindistan’da yer alan bağlı kuruluşu aracılığıyla yaklaşık 61 milyon $ yatırım yapacak.

Şirket CEO’su Patrick Andre, “Çelik ve döküm tesislerine teknolojik ürünler tedarik eden tesislerimizin üretim kapasitesini artıyoruz. Ciromuz yıllık 207 milyon $ seviyesini aştı,” açıklamasını yaptı.

Vesuvius India’nın Kalküta, Vishakhapatnam, Puna, Pondicherry ve Mehsana’da tesisleri bulunuyor.

Vesuvius India Başkanı Biswadip Gupta, “İnşa edilen yeni çelik tesisleri ve mevcut tesislerde yapılan kapasite artışlarıyla siyah refrakterlerimize olan talep artıyor. Tata Steel, JSW, ArcelorMittal, SAIL ve diğer çelik devleri ürünlerimizi onlarca yıldır kullanıyor,” dedi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Yatırım 

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