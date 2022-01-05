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Vedanta’nın çelik üretimi 2021-22 mali yılının üçüncü çeyreğinde arttı, demir cevheri üretimi azaldı

Çarşamba, 05 Ocak 2022 14:33:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hindistan merkezli Vedanta Limited, 2021-22 mali yılının 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına yönelik üretim verilerini açıkladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde, şirket yıllık %3 ve çeyreklik bazda %20 artışla 350.000 mt çelik üretti. İlk dokuz ayda, Vedanta’nın çelik üretimi, bir önceki mali yılda pandemiye bağlı uygulanan kısıtlamalar nedeniyle yıllık %7 artışla 932.000 mt oldu.

Üçüncü çeyrekte Vedanta’nın Karnataka madenindeki demir cevheri üretimi, yoğun yağışlar nedeniyle yıllık %14 ve çeyreklik bazda %4 düşüşle 1,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte, şirketin pik demir üretimi, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde fırınlardan birinde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları nedeniyle yıllık %39 artışla 202.000 mt oldu. Pik demir üretimi, önceki çeyreğe göre %3 düşüş gösterdi.

Yılın ilk dokuz ayında, şirketin Karnataka’daki demir cevheri üretimi %4 artışla 4 milyon mt olurken, pik demir üretimi, yenileme çalışmalarının ardından yüksek fırın verimliliğinin artması sayesinde %39 artışla 612.000 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: pik demir  hammaddeler  Hint Yarımadası  Hindistan  üretim  demir cevheri  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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