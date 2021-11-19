Vallourec’in satış geliri Ocak-Eylül döneminde düştü

Cuma, 19 Kasım 2021 10:00:24 (GMT+3) | İstanbul

Fransız boru üreticisi Vallourec, bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Vallourec’in satış geliri yıllık %16,4 artışla 834 milyon € olurken, AVFÖK’ü geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 71 milyon €’ya kıyasla 128 milyon € seviyesinde kaydedildi. Üçüncü çeyrekte şirketin geliri ve AVFÖK’ündeki büyümede, Kuzey Amerika petrol ve doğal gaz piyasasındaki hareketlilik etkili oldu. Yılın ilk dokuz ayında ise şirketin satış geliri yıllık %1,4 düşüşle 2,37 milyar € olurken, AVFÖK’ü geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 182 milyon €’ya kıyasla 356 milyon € seviyesinde yer aldı.

Üçüncü çeyrekte şirketin satış hacmi %22,6 artışla 391.000 mt olurken, bu yılın ilk dokuz ayındaki satış hacmi yıllık %5,1 düşüşle 1,13 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Vallourec, Avrupa endüstriyel pazarlarına kârlı bir şekilde hizmet edecek yeni bir operatör bulmak için Almanya’da bulunan tüm üretim varlıklarını elden çıkarmaya karar verdiğini belirtti. Elden çıkarma süreci, önümüzdeki haftalarda başlatılacak ve 2022 yılının ikinci çeyreğinde bağlayıcı bir teklif alınması hedefleniyor. Herhangi bir alıcı belirlenmezse Vallourec, tesisleri kapatmak da dahil olmak üzere tüm alternatifleri değerlendirecek.

Demir cevheri fiyatlarındaki son düşüşün bir sonucu olarak şirket, tüm yıl için yaklaşık 475 milyon € AVFÖK kaydetmeyi bekliyor.