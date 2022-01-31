Vallourec Brazil barajının taşması nedeniyle 37 milyon $ ödeme yapacak

Pazartesi, 31 Ocak 2022 11:12:23 (GMT+3) | Sao Paulo

Vallourec Brazil’in barajının taşması sonucu meydana gelen hasarı karşılamak amacıyla 200 milyon BRL (37,1 milyon $) ödeme yapacağı duyuruldu.

Minas Gerais eyaleti savcılığının ve başsavcılığının geçtiğimiz haftanın sonunda şirket ile ön anlaşma imzaladığı öğrenildi. Anlaşma kapsamında Vallourec Brazil, eyaleti etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle taşan Lisa barajı yakınındaki Cachoeirinha stok sahasının güvenliğini sağlayacak.

Şirket ayrıca 20 gün içerisinde acil durum planı ve uygulama planı hazırlayıp sunacak. Savcılık 31,7 milyon $’lık ödemenin şirketin yerine getirmesi beklenen önlemleri güvence altına alacağını ve olaya bağlı olarak devlet kurumlarının yapacağı harcamaları karşılayacağını belirtti.

Vallourec Brazil’in anlaşma şartlarına uymadığı takdirde 30 günle sınırlı olmak kaydıyla günlük 200.000 BRL (37.954$) para cezasına çarptırılabileceği öğrenildi.