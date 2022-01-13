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Vallourec Brazil baraj taşması nedeniyle 52 milyon $ para cezasına çarptırıldı

Perşembe, 13 Ocak 2022 10:04:12 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Fransız boru üreticisi Vallourec’in Brezilya’da yer alan bağlı kuruluşu Vallourec Brazil barajının taşması nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

Pau Branco madeninde yer alan Lisa demir cevheri barajının taşmasının insan sağlığını tehdit etmesi, mülklerde hasar bırakması ve bir yolu kullanılamaz hale getirmesi sonucunda şirket 288 milyon BRL (52,05 milyon $) para cezasına çarptırıldı.

Yetkililer, ayrıca, yapının güvenli olduğu ispat edilene kadar barajdaki faaliyetlerin durdurulmasına karar verdi.


Etiketler: Güney Amerika  madencilik  Vallorec  Brezilya  |  benzer haberler »


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