Valin Lianyuan Steel Aralık ayında bir yüksek fırınında bakım çalışması gerçekleştirecek

Hunan eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Hunan Valin Iron & Steel Co. (Hunan Valin Steel), Aralık ayında Valin Lianyuan Steel bağlı kuruluşunun bir yüksek fırınında bakım çalışması yapılacağını ve dolayısıyla eritilmiş demir üretiminin ortalama 150.000 mt düşeceğini açıkladı.
Valin Lianyuan Steel’in başlıca ürettiği ürünler arasında inşaat demiri, sıcak sac, soğuk sac, düşük alaşımlı yüksek dayanımlı çelik, otomobil üretimi için çelik sac, konteyner çeliği, makine çeliği, karbon çelik, gemi sacı, çelik levha, galvanizli sac, elektro-galvanizli ürünler, silisli çelik ve galvalum yer alıyor.