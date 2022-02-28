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Vale’nin net kârı dördüncü çeyrekte 5,4 milyar $ oldu

Pazartesi, 28 Şubat 2022 09:31:24 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale’nin net kârı geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 739 milyon $’a kıyasla %634 artışla 5,4 milyar $ seviyesine yükseldi.

Söz konusu çeyrekte şirketin net satış gelirleri yıllık %6,2 artışla 13,1 milyar $ olurken, düzenlenmiş AVFÖK’ü yıllık %23,5 düşerek 6,9 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Vale geçtiğimiz yılın sonunda demir cevheri üretim kapasitesinin bir önceki yılın sonuna kaydedilen yıllık 322 milyon mt’a kıyasla yıllık 340 milyon mt seviyesinde yer aldığını belirtti. Şirket 2021 yıllında yıllık %5,1 artışla 315,6 milyon mt demir cevheri üretti.


Etiketler: hammaddeler  Vale  Güney Amerika  çelik üretimi  demir cevheri  Brezilya  mali sonuçlar  |  benzer haberler »

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