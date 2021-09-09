Vale’nin demir cevheri ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %8,1 arttı

Perşembe, 09 Eylül 2021 09:56:50 (GMT+3) | İstanbul

Brezilya Ulusal Demir ve Baz Metal Sanayi Birliği (Sinferbase) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Temmuz ayında Brezilyalı madenci Vale’nin demir cevheri ihracatı bir önceki aya kıyasla %2,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %1,1 artışla 24,47 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, Vale’nin demir cevheri ihracatı yıllık bazda %8,1 artışla 150,01 milyon mt oldu.

Bununla birlikte, Temmuz ayında Vale’nin iç piyasada demir cevheri satışları aylık %23,9 ve yıllık %35,7 artışla 1,71 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk yedi ayında ise söz konusu satışlar yıllık %18,5 artışla 10,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi.