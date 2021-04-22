Vale’nin demir cevheri ihracatı Ocak-Mart döneminde %15,4 arttı

Perşembe, 22 Nisan 2021 11:25:59 (GMT+3) | İstanbul

Brezilya Ulusal Demir ve Baz Metal Sanayi Birliği (Sinferbase) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Mart ayında Brezilyalı madenci Vale’nin demir cevheri ihracatı bir önceki aya kıyasla %2,2 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %19,4 artışla 18,91 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Mart döneminde, Vale’nin demir cevheri ihracatı yıllık bazda %15,4 artışla 59,71 milyon mt oldu.

Bununla birlikte, Mart ayında Vale’nin iç piyasada demir cevheri satışları aylık %14,4 ve yıllık %11,6 artışla 1,56 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk üç ayında ise söz konusu satışlar yıllık %6,7 artışla 4,35 milyon mt seviyesinde kaydedildi.