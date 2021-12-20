Vale’nin demir cevheri ihracatı Ocak-Kasım döneminde %3,7 arttı

Pazartesi, 20 Aralık 2021 10:41:07 (GMT+3) | İstanbul

Brezilya Ulusal Demir ve Baz Metal Sanayi Birliği (Sinferbase) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Kasım ayında Brezilyalı madenci Vale’nin demir cevheri ihracatı bir önceki aya kıyasla %7,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %9,6 artışla 26,08 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Vale’nin demir cevheri ihracatı yıllık bazda %3,7 artışla 254,80 milyon mt oldu.

Bununla birlikte, Kasım ayında Vale’nin iç piyasada demir cevheri satışları aylık %7 ve yıllık %13,6 artışla 1,67 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk 11 ayında ise söz konusu satışlar yıllık %20,1 artışla 16,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi.