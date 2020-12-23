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Vale’nin demir cevheri ihracatı Ocak-Kasım döneminde %3,6 düştü  

Çarşamba, 23 Aralık 2020 13:56:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilya Ulusal Demir ve Baz Metal Sanayi Birliği (Sinferbase) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Kasım ayında Brezilyalı madenci Vale’nin demir cevheri ihracatı bir önceki aya kıyasla %9,7 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %2,2 artışla 23,80 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Vale’nin demir cevheri ihracatı yıllık bazda %3,6 düşüşle 245,64 milyon mt oldu.

Bununla birlikte, Kasım ayında Vale’nin iç piyasada demir cevheri satışları aylık %8 ve yıllık %10,5 artışla 1,47 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk 11 ayında ise söz konusu satışlar yıllık %5,9 düşüşle 13,75 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: demir cevheri  Vale  Güney Amerika  hammaddeler  Brezilya  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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