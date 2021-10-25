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Vale’nin demir cevheri ihracatı Ocak-Eylül döneminde %4,6 arttı

Pazartesi, 25 Ekim 2021 10:57:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilya Ulusal Demir ve Baz Metal Sanayi Birliği (Sinferbase) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Eylül ayında Brezilyalı madenci Vale’nin demir cevheri ihracatı bir önceki aya kıyasla %6,1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %4,4 düşüşle 26,37 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Vale’nin demir cevheri ihracatı yıllık bazda %4,6 artışla 204,49 milyon mt oldu.

Bununla birlikte, Eylül ayında Vale’nin iç piyasada demir cevheri satışları aylık %3,7 ve yıllık %41,3 artışla 1,64 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk dokuz ayında ise söz konusu satışlar yıllık %21,3 artışla 13,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: hammaddeler  Brezilya  demir cevheri  Vale  Güney Amerika  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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